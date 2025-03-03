В Ростовском зоопарке спасли капибар из загоревшегося вольера

На территории Ростове-на-Дону российские огнеборцы спасли капибар. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях сотрудники пресс-слцжбы регионального управления экстренного ведомства по Ростовской области. Известно, что в местном зоопарке загорелась кровля, расположенная на вольере с животными. Рабочий персонал успел эвакуировать зверей в безопасное место. Сотрудники ГУ МЧС ликвидировали пламя на восьми квадратных метрах и вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар.
Никто из зверей не пострадал.
сообщение ГУ МЧС России
В Москве потушили пожар в автосервисе.
Фото и видео: ГУ МЧС России
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