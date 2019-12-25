В Ростовской области пресекли деятельность нарколаборатории

У преступников изъята крупная партия запрещенных веществ.

В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность нарколаборатории в поселке Сандат Сальского района. Об этом сообщили представители пресс-службы силового ведомства. На данный момент известно, что местные жители занимались изготовлением запрещенных в РФ синтетических веществ. У двоих подозреваемых оперативники изъяли около 31 килограмма мефедрона.

Пресечена противоправная деятельность жителей Ростова-на-Дону по производству наркотиков в особо крупных размерах и их сбыту на территории региона сообщение ФСБ по региону

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 228.1 части 5 Уголовного кодекса России. Наказание предсматривает наказание до пожизненного срока лишения свободы.

Жена сотрудника ФСБ из Петербурга обвинила мужа в педофилии.

Фото: Piter.tv