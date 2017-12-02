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Ростовский автосервис сгорел за считанные секунды (видео)

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В Ростове-на-Дону 13 человек и 4 единицы спецтехники тушили автосервис.

В Ростове-на-Дону 1 декабря около восьми часов вечера на улице Каширская в Советском районе загорелся автосервис за считанные секунды. 
 
Известно, что информация о возгорании поступила в 20.08, об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области. Пожар на площади около 70 квадратных метров был полностью ликвидирован в 20.44.
 
На месте происшествия работу вели 13 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Пострадавших из-за пожара нет. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.
 
Видео: "ВК" - Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону
 
 
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Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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