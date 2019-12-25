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В России запрещают ввоз азербайджанских яблок и томатов
Сегодня, 8:54
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matveyvn

В России запрещают ввоз азербайджанских яблок и томатов

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В яблоках и томатах обнаружили южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.

В России запрещают ввоз азербайджанских яблок и томатов с 10 декабря. Информация об этом появилась на официальном сайте Россельхознадзора.

Причина в обнаруженных в продукции вредных организмах. В российском ведомстве подчеркнули, что ни раз предупреждали о некачественной продукции Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

С 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов.

цитата из сообщения Россельхознадзора

В яблоках и томатах обнаружили южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.

Ранее Азербайджан призвал главу МИД Армении вернуться в реальность.

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, томаты, яблоки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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