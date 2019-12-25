В России запрещают ввоз азербайджанских яблок и томатов с 10 декабря. Информация об этом появилась на официальном сайте Россельхознадзора.
Причина в обнаруженных в продукции вредных организмах. В российском ведомстве подчеркнули, что ни раз предупреждали о некачественной продукции Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.
С 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов.
цитата из сообщения Россельхознадзора
В яблоках и томатах обнаружили южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.
Ранее Азербайджан призвал главу МИД Армении вернуться в реальность.
Фото: pixabay.com
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