На территории России закроются онлайн-магазины Quelle и Otto

При этом немецкая группа компаний Otto Group продолжит развивать в России другие бренды: Witt, Bonprix и eSolutions.

Немецкая группа компаний Otto Group решила закрыть на территории России онлайн-магазины одежды, обуви и товаров для дома Quelle и Otto. При этом другие свои бренды она намерена развивать дальше в нашей стране. Среди них Witt, Bonprix и eSolutions. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на слова генерального директора Otto Group Russia Мартина Ширера.

По словам бизнесмена, закрытие Quelle и Otto связано с изменением "глобальной стратегии" компании. Теперь она направлена исключительно на немецкоязычные страны. Как сообщил партнер агентства Data Insight Борис Овчинников, серьезных причин закрывать Quelle и Otto на территории России нет. Он предполагает, что это действительно связано с "глобальной реструктуризацией".

Согласно данным Data Insight, Quelle и Otto стояли на седьмом месте в списке популярности интернет-магазинов на российском рынке. Однако, по словам Овчинникова, рост продаж у них в 2017 году был практически нулевым.

Ранее мы писали, что города России встретят гостей ЧМ-2018 с пустыми прилавками в магазинах.

Скриншот: quelle.ru