Роскачество составило правила покупок в интернете

Специалисты рассказали, как не стать жертвой мошенников.

Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупках в онлайн-магазинах. Рекомендации опубликованы на официальном сайте организации.

Перед началом шоппинга следует убедиться, что сайт не является фишинговым. К слову, от покупок стоит отказаться в онлайн-магазине, который подражает какому-либо известному сайту, копирует его доменное имя или дизайн с минимальными изменениями.

Кроме того, необходимо обратить внимание на дату регистрации домена. По словам специалистов, мошенники часто используют "сайты-однодневки", создающиеся на короткий срок.

Любой сайт, на котором вы собираетесь ввести свои личные данные, должен применять протокол https и иметь сертификат безопасности. Эти параметры можно проверить в адресной строке браузера.

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