В России зафиксировано 25 667 новых случаев заражения COVID-19

Прирост новых случаев в относительном выражении составит 0,25%. Больше всего зараженных выявлено в Петербурге (2 198).

В России за сутки выявили 25 667 новых случая заражения COVID-19, днем ранее 25 264. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, опубликованные в четверг.

Прирост новых случаев в относительном выражении составит 0,25%. Больше всего зараженных выявлено в Петербурге (2 198). В Красноярском крае ПЦР-тест на COVID-19 показал положительный результат у 601 человека, в Пермском крае – 593, в Свердловской области – 584, в Иркутской области – 561. На данный момент в России продолжают лечение 878 213 пациентов.

За сутки поправились 41 645 человек, днем ранее – 42 322. Третий день подряд в стране выписывают свыше 40 000 тыс. человек за сутки. По данным оперштаба, доля выписанных пациентов выросла до 88,6% от общего числа пациентов с COVID-19.

Ранее глава ВОЗ заявил, что в 2022 году будет достаточное количество препаратов для вакцинации населения.

Фото: Piter.TV