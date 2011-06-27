От ковида в РФ скончалось за сутки 984 человека.

В России зафиксирован новый максимум суточной смертности от COVID-19. Об этом сообщили представители оперативного штаба России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки по регионам выявлено 984 погибших от ковида.Этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Днем ранее в стране медики зафиксировали смерть от инфекции у 973 человек. Сейчас общее число летальных исходов зарегистрировано на отметке в 219 329 человек.

За сутки в РФ заразились коронавирусной инфекцией 28 717 новых пациента. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 861 681 человек. Наибольший прирост фиксируется в столице, Петербурге и Подмосковье.

В Петербурге за сутки снизилось число заболевших COVID-19.

Фото и видео: оперштаб РФ