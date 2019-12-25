В России зафиксировали еще 11 больных коронавирусом

По обновленным данным нарастающим итогом в России 45 случаев заражения новым коронавирусом.

В пятницу, 13 марта, в России выявлено 11 новых случаев заражения вирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом . 5 случаев зафиксировано в Москве, в Санкт-Петербурге 3 заболевших, в Ленинградской области 1 заболевший, Московская область 1 человек и еще 1 заболевший выявлен в Пермском крае.

Минздрав России сообщает, что все инфицированные прибыли из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусной инфекции за последние 2 недели (Италия, Франция, Австрия), а один случай выявлен при обследовании, как лицо бывшее в активном контакте с ранее заболевшими. Все инфицированные находятся в больницах в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.



Круг лиц, с которыми они контактировали на территории нашей страны, установлен. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Таким образом, нарастающим итогом 45 случаев коронавируса в России. Ранее сообщалось о 34 пациентах.

Ранее: Минздрав сообщил о состоянии больных с коронавирусом нового типа.