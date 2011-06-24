Число скончавшихся от COVID-19 за день - 1 145 человек.

В России зафиксировали 28 343 новых случая COVID-19 за последние сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число зараженных за все время пандемии увеличилось до 10 074 797 человек. Впервые более чем за месяц показатель новых пациентов оказался менее 29 тысяч. В относительном выражении прирост - 0,28%.

Показатель вылечившегося населения после инфицирования коронавирусом возросло за день на 34 084. Общее число таких пациентов за пандемию составляет 8 804 000. Доля выписанных граждан, согласно данным оперштаба - 87,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов увеличилось за сутки на 1 145 человека. Днем ранее смертность от ковида находилась на отметке в 1 121 погибших. Условная летальность возросла до 2,9%.

В России выявили 30 288 заразившихся ковидом за сутки.

Фото и видео: оперштаб РФ

