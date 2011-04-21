В России задержали обвиняемого в убийстве, совершенном 29 лет назад

Ирина Волк рассказала о преступлении в Саратовской области.

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска российских правоохранительных органов совместно с коллегами из Москвы и Саратовской области задержали обвиняевого в совершении преступления, который на протяжении 29 лет находился в федеральном розыске. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница пояснила, что все эти годы подозреваемый выдавал себя за другого человека и использовал фальшивые документы. Мужчина был пойман на территории Московской области. В полиции заметили, что ранее россиянину было заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ночь с 25 на 26 января 1994 года в селе Куриловка Новоузенского района Саратовской области была убита 34-летняя женщина. Злоумышленник скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

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Фото и видео: МВД Медиа