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На Камчатке полицейские пресекли факты незаконного оборота красной икры

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Ирина Волк рассказала о двух криминальных эпизодах в регионе.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции российских правоохранительных органов по Камчатскому краю выявили два преступления, связанные с незаконным оборотом водных биологических ресурсов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что при участии Росгвардии полиция в первом криминальном эпизоде  пресекла деятельность местной организованной группы, которая состояла из пятерых жителей.

Злоумышленники работали в организации, которая занималась вопросами сохранения популяции рыб семейства лососевых. Под видом проведения плановых работ они занимались незаконным выловом рыбы на реке Авача, которая является миграционным путем лосося к местам нереста.

Иринв Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В рамках задержания подозреваемых оперативники смогли изъять свыше пятисот особей кижуча, горбуши и кеты, более 60 килограммов икры. Дополнительно у фигурантов расследования к текущему моменту изъяты орудия лова и автомобиль, на котором перевозили незаконный улов. Ущерб государству от их незаконной деятельности составил 2,5 миллиона рублей.  В  Елизовском районе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Группа находится под подпиской о невыезде.

Еще одна крупная партия товара изъята камчатскими полицейскими на одном из рыбоперерабатывающих заводов. Полиция нашла там куботейнеры с красной икрой общим весом 175 килограммов без соответствующей обязательной маркировки. Сейчас происхождение груза определяется. Ущерб государству составил 875 тысяч рублей. Ведется расследование по части 3 статьи 171.1 УК РФ. Фигуранту уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

При установке амфитеатра в Лодейном Поле из бюджета Ленобласти было похищено 2,6 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, камчатка, камчатский край, красная икра, мвд, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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