В России за сутки выявили 23 888 случаев заражения коронавирусом

Прирост новых пациентов составил 0,32%.

В России за последние сутки выявили 23 888 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 25 июля. Такое заявление сделали представители оперативного штаба России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За все время пандемии COVID-19 по стране подхватили 7 511 026 человек. Прирост количества новых пациентов достиг отметки в 0,32%.

За сутки вылечились от инфекции 18 826 пациентов. Этот показатель уменьшился до 88,8% от общего числа зараженных. За все время распространения ковида выздоровели 6 672 767 человек. Количество летальных исходов возросло на 867 человек. Днем ранее этот показатель составил 857. Таким образом максимум по числу скончавшихся из-за ковида в России обновляется третий день подряд. Условная летальность осталась на отметке в 2,76%.

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки.

Фото и видео: оперштаб РФ