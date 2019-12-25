В России за сутки выявили 21 922 заболевших. Это минимум с 28 сентября

Сконались от ковида за день 935 человек.

В России за последние сутки выявили 21 922 заболевших коронавирусом. Это минимум с 28 сентября. Такое заявление сделали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее количество пациентов за все время пандемии увеличилось до 10 437 152 человек. В абсолютном выражении прирост - минимальный за три месяца. В относительном выражении он составил 0,21%.

Вылечились за день от COVID-19 по стране 43 961 человек. Наибольшее число выписок по состоянию здоровья приходится на российскую столицу, Петербург, Московскую область. В общей сложности вылечились после инфицирования ковидом 9 337 447 граждан РФ.

Показатель по летальным случаям от ковида возрос на 935 жертвы. Наибольшее количество смертей за последние сутки зарегистрировали медики в Москве (73 человека), Петербурге (61 человек) и Московской области (41 человек). За весь период пандемии по России умерло 306 090 человек.

Экономист заявил, что в феврале в России ожидается новая волна подорожания товаров.

Фото и видео: Оперштаб РФ

