В России в 2019 году введут экологический сбор за одноразовую посуду

Платить сбор будут производители.

Правительство России предложило ввести экологический сбор на одноразовую посуду. Как сообщают "РИА Новости", нововведение может вступить в силу с 2019 года.

Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал, что люди покупают одноразовую посуду и мангалы, а потом оставляют их на природе. Только вот одноразовый сбор коснется не самих потребителей, а производителей.

Идею о сборе за посуду Иванов предложил после участия в ежегодной экологической акции на берегу Ладожского озера, которую организует МЧС. За 4 года участники акции избавили от мусора 12 тыс. водоемов и 14 тыс. километров береговых линий.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге будут штрафовать на 5 млн рублей за незаконные свалки.

Фото: Pixabay