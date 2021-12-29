В России впервые с начала пандемии выявили более 57 тысяч случаев COVID-19

Жертвами ковида за день стали 61 человек.

В России впервые с начала пандемии выявили более 57 тысяч случаев заражения COVID-19. За последние сутки инфекцию подхватили по стране 57 212 человек. Днем ранее этот показатель составлял 49 513. Таким образом, РФ побила антирекорд по количеству новых пациентов. Общее число зараженных увеличилось до 11 044 986 человек. Такую статистику предоставили представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением ковида. В относительном выражении прирост составил 0,52%.

Показатель по госпитализациям из-за коронавируса за сутки составил 9 902 случая. Это число на 8,4% превышает показатель предыдущего дня. Увеличение числа пациентов произошло в 46 регионах. Количество вылечившихся после инфекции возросло за сутки на 25 525. В общей сложности показатель составил 10 000 577. Доля выписанных пациентов упал до 90,5%.

Показатель по летальным исходам за сутки - 681 жертва. Днем ранее от ковида скончались 692 человека. Общее число погибших составляет 325 433. На протяжении недели в стране медики регистрируют менее 700 смертей из-за COVID-19. Условная летальность снизилась до 2,95%.

В России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый максимум.

Фото: Оперштаб России

