Уральские врачи сделали первую в России внутриутробную операцию на головном мозге ребенка

К этой операции медики готовились три года.

Врачи из Федерального центра нейрохирургии в Тюмени сделали уникальную для России операцию. Они прооперировали головной мозг еще не родившегося ребенка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Мать узнала о серьезных нарушениях в развитии головного мозга ребенка на 22 неделе. Ей предложили сделать внутриутробную операцию, однако гарантий медики дать не могли. Перед женщиной стоял выбор — рискнуть и сохранить жизнь ребенку или родить мальчика с отклонениями. Родители рискнули, и операция прошла успешно. 2 июля в результате кесарево сечения женщина родила здорового малыша.

К этой сложнейшей процедуре нейрохирурги готовились три года. Они ставили опыты над животными и обсуждали с коллегами детали.

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