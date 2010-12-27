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Валерию Ускову сделали операцию на сонную артерию
Сегодня, 15:44
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lesjasap
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Валерию Ускову сделали операцию на сонную артерию

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Сейчас кинодраматург находится в реанимации.

Известный российский кинорежиссер и сценарист Валерий Усков перенес операцию на сонной артерии. По словам жены Валерия Ускова Натальи Чебловой, вмешатетельство хирургов проводилось в одной из столичных больниц. Супруга режиссера добавила, что сейчас Евгений Усков находится в реанимации. О состоянии режиссера супруга не захотела говорить, ссылаясь на суеверность. 

По данным медицинских экспертов, операция на сонную артерию показана пациентам страдающим сужением сосуда. Можно предположить , что без вмешательства врачей, кинорежиссер мог бы повредить нервные ткани, что привело бы к инсульту. 

Напомним, что Валерий Усков родился 22 апреля 1933 году в Свердловске. На сегодняшний день режиссеру 85 лет. За свою творческую деятельность он срежиссировал более 30 фильмов. Среди которых такие легендарные картины, как "Вечный зов" , "Тени исчезают в полдень".

Фото: Кино-театр.ру

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Категории: Новости России Кино

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