В России выявили максимум заражений коронавирусом за сутки с 20 марта

По стране за сутки коронавирусом заболели 9 321 человек.

В России за последние сутки выявили максимум заражений коронавирусом, начиная с 20 марта. Прирост числа новых пациентов составил 0,2 процента. При этом по стране инфицировались 9 321 жителей. Общее число заболевших с момента начала пандемии составило 4 693 469 человек. Такую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Медики уточнили, что наименьшие темпы прироста пациентов с COVID-19 зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе, в Республиках Алтай и Тыва, а Еврейской автономной области , в Магаданской области и ЯНАО.

В Петербурге выявлен за последние сутки 701 зараженный, в Подмосковье - 586 человек, в Ростовской области - 241 пациент, в Нижегородской - 222, а в Самарской - 196 новых инфицированных.

В настоящее время в российских регионах продолжают лечение от коронавируса 268 887 человек.

The Lancet: британский штамм COVID-19 не приводит к ухудшению течения болезни.

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