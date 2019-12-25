В России выявили 8 704 заразившихся коронавирусом за сутки

Прирост пациентов составил 0,19 процента.

В России выявили 8 704 заразившихся коронавирусом за последние сутки. Такую статистику заявили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты рассказали, что прирост числа новых пациентов по стране составил 0,19 процента. Наибольшее число зараженных выявлено в Петербурге (899 человек), Московской области - 587 человек, Нижегородской области - 245 человек и Ростовской области - 240 человек. В настоящее время общее число инфицированного населения за все время пандемии составляет 4 632 688 человек.

Число граждан, находящихся на активном лечении сократилось до 271 760. Это минимум с середины октября 2020 года. Вылечились за сутки от инфекции еще 9 579 человека. Таким образом показатель выздоровевших поднялся до отметки в 4 258 279 россиян. По данному показателю лидирует Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Самарская и Воронежская области.

Число летальных исходов увеличилось на 402. Такой же показатель был зарегистрирован днем ранее. За время пандемии от инфекции скончались 102 649 пациентов.

Оперштаб обсуждает вопрос ограничения полетов между Россией и Турцией.

Фото: оперштаб России