Лидерами по числу новых пациентов стали Москва, Петербург и Подмосковье.

В России выявили 28 209 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по стране. Эксперты уточнили, что темп прироста пациентов за последние сутки сохраняется на уровне одного процента. За день от инфекции скончались 585 человек (611 россиян накануне), а выписали медики более 26,1 тысяч человек.

По числу зараженных лидируют Москва (6459 новых пациентов), Петербург (3754 пациента), Московская область ( 1514 пациента), Нижегородская и Свердловская области (по 502 и 405 пациента соответственно). Минимальный прирост инфицированных наблюдается в ЕАО (28 пациентов), Чукотке (10 пациентов) и НАО (2 пациента).

Напомним, что 18 декабря оперштаб сообщил о 28 552 новых зарегистрированных случаев заражения COVID-19. С начала пандемии по РФ число инфицированных коронавирусом составило 2 819 429 россиян. Из них более 50,3 тысяч скончались, а еще 2,26 млн пациентов вылечились.

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