  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России выплаты по 10 тысяч рублей на школьников проведут до 17 августа
Сегодня, 12:56
54
lesjasap

В России выплаты по 10 тысяч рублей на школьников проведут до 17 августа

0 0

Министерства отчитаются перед главой кабмина.

В России выплаты по 10 тысяч рублей на школьников проведут до 17 августа. Об этом сообщил коллегам глава правительства Михаил Мишустин. Он заявил о необходимости министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении адресной материальной помощи населению. Социальные пособия получат неполные семьи с детьми, беременные женщины, а единовременная выплата предусмотрена для родителей несовершеннолетних.

Напомним, что соответствующее поручение Федеральному собранию дал в 2021 году президент Владимир Путин. Он озвучил меры поддержки семьям с детьми. Также речь шла о выплате алиментов и введен с июля текущего года выплаты в 5650 рублей детям от 8 до 16 лет из неполных семей. Беременные женщины в сложном материальном положении будут получать 6350 рублей в месяц.

Мишустин рассказал об отношении правительства к критике.

Фото: Правительство России

Теги: выплаты, кабмин, михаил мишустин, послание к федеральному собранию, школьники
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии