Министерства отчитаются перед главой кабмина.

В России выплаты по 10 тысяч рублей на школьников проведут до 17 августа. Об этом сообщил коллегам глава правительства Михаил Мишустин. Он заявил о необходимости министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении адресной материальной помощи населению. Социальные пособия получат неполные семьи с детьми, беременные женщины, а единовременная выплата предусмотрена для родителей несовершеннолетних.

Напомним, что соответствующее поручение Федеральному собранию дал в 2021 году президент Владимир Путин. Он озвучил меры поддержки семьям с детьми. Также речь шла о выплате алиментов и введен с июля текущего года выплаты в 5650 рублей детям от 8 до 16 лет из неполных семей. Беременные женщины в сложном материальном положении будут получать 6350 рублей в месяц.

Мишустин рассказал об отношении правительства к критике.

Фото: Правительство России