В России выйдет первый художественный фильм о войне в Сирии

Первый художественный фильм о деятельности ВС России РФ в Сирии выйдет в 2020 году. На данный момент в управлении не сообщили как будет называться кинокартина
В разработке ведомства сейчас есть также документальные и художественно-документальные работы. Об этом заявил герой России, референт Главного военно-политического управления ВС Рустем Клупов
Есть сценарии, над этим работают. Я сейчас не могу точно сказать, какие фильмы уже на какой стадии находятся
объясняет спикер
Известно, что сюжет будет основываться на военной и гуманитарной деятельности в Сирии. Также режиссер затронет "подрывную деятельность со стороны западных государств" в регионе.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Сирии успешно испытали российскую С-500.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Java Films
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