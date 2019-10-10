В России выйдет первый художественный фильм о войне в Сирии

Посмотреть картину в кинотеатрах россияне смогут уже в 2020 году.

Первый художественный фильм о деятельности ВС России РФ в Сирии выйдет в 2020 году. На данный момент в управлении не сообщили как будет называться кинокартина

В разработке ведомства сейчас есть также документальные и художественно-документальные работы. Об этом заявил герой России, референт Главного военно-политического управления ВС Рустем Клупов

Есть сценарии, над этим работают. Я сейчас не могу точно сказать, какие фильмы уже на какой стадии находятся объясняет спикер

Известно, что сюжет будет основываться на военной и гуманитарной деятельности в Сирии. Также режиссер затронет "подрывную деятельность со стороны западных государств" в регионе.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Сирии успешно испытали российскую С-500.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Java Films