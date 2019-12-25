"Эквифакс" рассказал о показателях за январь 2021 года.

В России в январе уменьшилось число выданных кредитных карт. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители бюро кредитных историй "Эквифакс". По данным специалистов, банки ужесточили требования по одобрению карт до многолетнего минимума. Положительный ответ по запросам клиентов был дан только в 28 процентах случаев.

За январь текущего года, по статистическим данным "Эквифакса", кредитный лимит вырос незначительно - до 65, 2 тысяч рублей (на 0,6 процента). При этом объем выданных карт банками сократилось на 45 процентов (до 578 тысяч кредиток) по сравнению с декабрем 2020 года, а также на 17 процентов по сравнению с январем 2020 года.

Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь, сезонностью, а во вторую - консервативными подходами кредиторов. Олег Лагуткин, генеральный директор "Эквифакса"

В компании уточнили, что показатель по одобрению кредитных карт за январь можно считать минимальным за последние несколько лет.

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Фото: Piter.tv