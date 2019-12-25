СберБанк Онлайн исполнилось 10 лет

Ежемесячная аудитория приложения превышает 65 млн человек.

Самое популярное банковское приложение в России СберБанк Онлайн празднует юбилей. 15 февраля 2021 года исполнилось 10 лет с момента его запуска.

В 2011 году клиенты СберБанк Онлайн через iPad смогли впервые узнать свои балансы и совершить простейшие банковские операции из любой точки мира всего в один клик. Спустя год стали доступны мобильные версии приложения.

Сегодня ежемесячная аудитория СберБанк Онлайн превышает 65 млн человек, 32 млн из них пользуются приложением каждый день. По посещаемости в месяц СберБанк Онлайн в России обгоняют только WhatsApp и Instagram.

За 10 лет повзрослела и аудитория приложения. Если в 2015 году только 8% клиентов старше 50 лет использовали СберБанк Онлайн, то сейчас – уже 25%. Самыми активными пользователями по-прежнему остаются люди в возрасте от 20 до 39 лет (46%). Самыми распространенными операциями являются перевод с карты на карту и оплата услуг.

Кроме стандартных банковских операций в приложении есть новые инновационные сервисы. Так, в прошлом году в СберБанк Онлайн появилось семейство виртуальных ассистентов. Кроме того, в приложении есть свой мессенджер "Диалоги", в котором можно организовать сборы или отправить вместе с денежным переводом анимированные и звуковые открытки. В ближайшие месяцы планируется расширить интерфейс приложения и сделать общение клиентов с банком еще удобнее.

Фото: СберБанк