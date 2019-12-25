В России в разы снизились цены на авиабилеты

В июне стоимость поездки в Сочи туда и обратно будет равна 2 825 рублей.

В России в три раза снизились цены на авиабилеты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие выводы содержатся в исследовании сервиса по бронированию билетов Biletix, об этом пишет "Лента.ру".

Сейчас на начало лета средняя стоимость билета на самолёт для внутрироссийского перелёта составляет 3 736 рублей. В июне 2019 года она была равна 11 406 рублей. Эксперты подчёркивают, что к концу лета ожидается почти полное возвращение цен на авиаперевозки к докризисному периоду. Ожидается, что в августе средняя цена на билет на полёт внутри России будет 13 690 рублей против 16 610 рублей в 2019 году.

Аналитики считают, что данная тенденция коснётся самых популярных внутренних направлений. В июне стоимость поездки в Сочи туда и обратно будет равна 2 825 рублей. В августе — уже 8 400 рублей. Полёт в Симферополь с возвращением в июне обойдётся в 3 406 рублей, в августе - 14 241 рублей. При полёте в Краснодар разница цен будет 4074 против 8314 рублей, в Калининград — 3396 и 13 610 рублей.

Ранее россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.