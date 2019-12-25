В России упал спрос на льготную ипотеку

Банки выдали 1,6 тыс. кредитов в сентябре.

В России зафиксировали сокращение числа сделок по льготной ипотеке в начале сентября. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на представителей "Дом.РФ".

Эксперт отмечают, что за неделю, которая завершилась 2 сентября, объем заявок и оформленных кредитов упал до минимума с начала наблюдений в мае прошлого года. Отмечается, что банки выдали 1,6 тыс. кредитов. Сумма составила 3,9 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период в июле-августе было выдано 3-4 тыс. уредитов, сумма которых равнялась 8,8-9,5 млрд рублей.

Риелторы уже в июле стали фиксировать снижение спроса на ипотечные кредиты.

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