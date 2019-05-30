Около 67 % респондентов признались, что употребляют спиртные напитки время от времени.

За год доля непьющих россиян сократилась до 33 %. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые попали в распоряжение ТАСС.

Около 67 % респондентов признались, что употребляют спиртные напитки время от времени. Из них 18 % заявили, что пьют два-три раза в месяц, 16 % — раз в месяц. Порядка 6 % опрошенных признались, что выпивают несколько раз в неделю, больше четверти (27 %) рассказали, что пьют алкоголь реже раза в месяц.

Кроме того, 29 % россиян заявили, что курят. Из них 16 % скуривают не менее одной пачки в день, каждый десятый выкуривает несколько сигарет каждый день, 3 % дымят несколько раз в месяц. Каждый пятый (19%) заявил, что бросил курить, больше половины (52) опрошенных сообщили, что никогда не держали сигареты во рту.

Опрос проводился 28 мая 2019 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 респондентов возрастом старше 18 лет.

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Видео: Piter.TV