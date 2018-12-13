Стало известно, на чем россияне экономят больше всего

Первое место в рейтинге заняли путешествия.

Специалисты исследовательского холдинга "Ромир" провели опрос, в ходе которого выяснили, на чем россияне экономят больше всего. Первое место в рейтинге заняли путешествия. От них в случае нехватки денег готовы отказаться 29 % опрошенных.

Как оказалось, почти четверть россиян (24 %) экономят на еде, а 22 % — ограничивают себя в развлечениях. Каждый пятый опрошенный ограничивает себя в покупке деликатесов.

Меньше всего люди экономят на мобильной связи (4%), транспорте (5%), медицине и спорте (по 7%).

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Видео: YouTube