Названы способы остановки роста цен на бензин

Из-за того, что оптовые цены почти достигли розничного порога, независимые АЗС вынуждены устанавливать цены выше, чем на сетевых заправках.

Представители Российского топливного союза пожаловались в ФАС на рост оптовых цен на бензин. Союз предложил меры, которые бы смогли остановить удорожание топлива в стране.

Из-за того, что оптовые цены почти достигли розничного порога, независимые АЗС вынуждены устанавливать цены выше, чем на сетевых заправках. В письме, которое направил президент союза Евгений Аркуша, говорится, что к подорожанию привел спрос на дизель и бензин, превышающий объемы производства. Государство не спешит увеличивать производство из-за демпфера.

ФАС попросили содействовать увеличению объемов и поставок, а также контролировать норма продаж топлива на бирже в режиме равномерности. Кроме того, союз просит как можно скорее отменить запрет на импорт топлива в страну.

Видео: kremlin.ru