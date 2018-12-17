Москалькова предложила исключить пищевой мак из списка наркотиков

Москалькова пояснила, что за продажу мака к ответственности привлекли много людей, которые "не являются общественно опасными".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила пересмотреть перечень наркотических и психотропных средств. В частности, она предложила исключить из этого списка пищевой мак. Об этом сообщил "Интерфакс".

Москалькова пояснила, что за продажу мака к ответственности привлекли много людей, которые "не являются общественно опасными". Это были руководители фирм по производству пищевого мака. Экспертиза показывала, что в упаковках с маком есть соломка, а люди за это получают большие сроки наказания.

Также сейчас ведется работа по изменению 228 статьи УК РФ (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств).

В конце 2018 года в Петербурге выявили более ста адресов с рекламой наркотиков.

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