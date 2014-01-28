В России появился более заразный вид штамма "омикрон"

По словам ученого, широкого распространения субварианта быть не должно.

Медики обнаружили в России очень заразный подвариант штамма "омикрон". Вирус ВА.4 является более трансмиссивным, чем его предшественники. Об этом сообщили на портале "Интерфакс".

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что новый подвид COVID-19 начали изучать в начале мая. По словам ученого, широкого распространения субварианта быть не должно, так как у жителей страны сформировался иммунитет после вакцинации.

Сейчас население болеет стелс-омикроном. У 95% пациентов, которые получили положительный ПЦР-тест, выявили именно этот вид инфекции.

Ранее на Piter.tv: за сутки в Петербурге заразились коронавирусом 206 человек.

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