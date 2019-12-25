В России после заражения коронавирусом выздоровели 40 219 человек за сутки

Жертвами ковида за день стали 1 027 человек.

В России после заражения коронавирусом выздоровели 40 219 человек за последние сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции. Этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Общее число вылечившихся пациентов по стране достигло отметки в 40 219 человек. Доля выписанных граждан составила 88,2% от общего числа.

Количество подтвержденных новые случаев заражения ковидом возросло за сутки на 25 907. Показатель за все время пандемии в РФ составил 10 267 719. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%. Следует отметить, что впервые медики с 6 октября текущего года в стране выявили менее 26 тысяч заразившихся пациентов за день.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось на 1 027 жертв. Днем ранее этот показатель составлял 1 019 погибших. На протяжении пяти дней смертность от инфекции не превышает 1 100 в сутки. Условная летальность заболевания сохранилась на уровне 2,91%.

В Петербурге по-прежнему суточное число заболевших COVID-19 не превышает 2000 человек.

Фото и видео: оперштаб РФ

