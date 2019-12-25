В России отменяются повышенные ввозные пошлины на ряд социально значимых товаров

Правительство объяснило свое постановление.

В России федеральное правительство отменило повышенные ставки по ввозным пошлинам на ряд социально значимых товаров. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы кабинета министров в социальных сетях. Известно, что мера затронет продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются страны и территории, предпринимающие меры, нарушающие экономические интересы нашего государства. Чиновник заметили, что постановление связано с необходимостью обеспечения многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на внутреннем рынке.

Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией. пресс-служба правительства РФ

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Фото: Piter.tv