От COVID-19 за сутки умерло 815 человек по РФ.

В России обновлен суточный рекорд по смертям от коронавируса. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Второй день подряд на территории страны медики фиксируют свыше 800 смертей. За последние сутки показатель составил 815 человек, днем ранее - 808 человек. В общей сложности по стране за все время пандемии ковида погибло 168 864 пациентов

В России за сутки выявлено 22 277 новых случая COVID-19. Больше всего заражений регистрируется в столичном регионе - 2 529 человек, Петербурге - 1 810 человек, Подмосковье - 1 223 человек и в Нижегородской области - 547 человек. Наименьший показатель в Магадане, на Чукотке и в НАО.

В России впервые за пандемию зарегистрировали более 800 смертей из-за ковида за сутки.

Фото: оперштаб РФ