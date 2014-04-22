Условная летальность находится на уровне 2,8%.

В России обновлен максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки — 1178 человек. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Днем ранее количество летальных исходов было на уровне 1 155 пациентов. Общее число погибших от заражения ковидом по стране за все время пандемии составило 240 871 граждан. В абсолютном выражении прирост жертв стал максимальным за всю эпидемию. Ранее антирекорд был зарегистрирован медиками 29 октября. Тогда специалисты выявили 1 163 смерти за сутки.

Напомним, что условная летальность от ковида осталась на уровне 2,8%. Наибольшее число погибших за последние сутки зафиксировано в Москве (98 человек), Петербурге (83 человека), Московской области (49 погибших), а также Краснодарском крае, Нижегородской области, Башкирии, Ставрополье и Пермском крае.

Согласно данным оперштаба, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по РФ возросло за сутки на 39 008, до 8 593 200 человек. Это минимум за неделю. Число вылечившихся после коронавируса увеличилось на 30 905 пациентов.

Полиция проверяет информацию о "штурме" ТЦ в Улан-Удэ людьми без QR-кодов.

Фото: оперштаб РФ

