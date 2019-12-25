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В России начали падать цены на жильё
Сегодня, 12:36
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matveyvn

В России начали падать цены на жильё

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Причина - падение спроса на "вторички".

В России начали падать цены на жильё. В апреле зафиксировано падение цен на вторичную недвижимость в регионах страны. Это происходит впервые с 2017 года. Заявление сделал директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Он рассказал, что на российском рынке вторичного жилья цены снижаются на 0,1-0,2 процента еженедельно. По его мнению, в России сейчас наступил переломный момент — так как положительная динамика на рынке вторичной жилой недвижимости сменилась отрицательной. Сейчас владельцы готовы предоставлять скидки для покупателей на 4-5 процентов. В некоторых случаях — на 20-30%.

Хусаинов, комментируя падение цен, отметил, что падает и спрос. Он прогнозирует дальнейшее падение цен на вторичную недвижимость в 2020 году.

Ранее мы рассказывали, что в России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми.

Теги: жилье, квартиры, недвижимость
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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