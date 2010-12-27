В России в 2020 году планируют ужесточить наказания за нарушения ПДД

Наказания будут более строгими, если в машине в момент нарушения были дети.

Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года ужесточить наказания водителям за нарушение ПДД, если в машине в этот момент находились дети. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

В материале уточнили, что конечный срок исполнения поручения - 31 марта 2020 года.

По данным комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения с 2012 по 2018 годы на 4,5% сократилось число дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В текущем году показатель увеличился на 1,2%, также на 1,6% увеличилось количество пострадавших детей.

В России появятся ПДД для электробайков и сегвеев.