  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России появятся ПДД для электробайков и сегвеев
Сегодня, 11:19
24
Rybka123

В России появятся ПДД для электробайков и сегвеев

0 0

Соответствующий проект предложило Министерство транспорта.

В России планируют разработать Правила дорожного движения для электробайков и сегвеев. Поправки планируют внести до конца этого года, сообщили в ГИБДД.

Ранее Минтранс внес в ведомство соответствующий проект.  В ГИБДД отметили, что данный вопрос является актуальными и требующими нормативно-правового регулирования. Правки станут частью постановления правительства о ПДД, направленные в том числе на "регулирование дорожного движения лиц, использующих электромеханические транспортные средства (ЭМТС)".

В документе также говорится, что МВД РФ планирует в 2019 году завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих ЭМТС.

Фото: открытые источники 

Теги: минтранс, пдд
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии