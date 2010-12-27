В России появятся ПДД для электробайков и сегвеев

Соответствующий проект предложило Министерство транспорта.

В России планируют разработать Правила дорожного движения для электробайков и сегвеев. Поправки планируют внести до конца этого года, сообщили в ГИБДД.

Ранее Минтранс внес в ведомство соответствующий проект. В ГИБДД отметили, что данный вопрос является актуальными и требующими нормативно-правового регулирования. Правки станут частью постановления правительства о ПДД, направленные в том числе на "регулирование дорожного движения лиц, использующих электромеханические транспортные средства (ЭМТС)".

В документе также говорится, что МВД РФ планирует в 2019 году завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих ЭМТС.

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