В России готовят хип-хоп-мюзикл о жизни Пушкина

В прокат новый фильм может выйти в 2021 году.

В четверг, 12 декабря, в компании "Кинослово" объявили о планах на съемки фильма о поэте Александре Пушкине в жанре хип-хоп мюзикла. Компания, причастная к выходу фильмов "Серебряные коньки" и дилогии "Духless" заявила о том, что начала делать картину "с огромной любовью и ответственностью". По задумке авторов, ритмы современного хип-хопа будут вписаны в аутентичную "пушкинскую Россию".

Другие детали картины пока не разглашаются.

Ранее мы представили трейлер мюзикла "На высоте" Джона М. Чу, к которому приложил руку создатель мюзикла "Хэмилтон" Лин-Мануэль Миранда.

Видео: YouTube / alexander thegun