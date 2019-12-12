Вышел трейлер мюзикла "На высоте" Джона М. Чу

Картина расскажет о жизни обаятельного владельца маленького магазина, любящего петь.

Кинокомпания Warner Bros. выпустила русскоязычный трейлер музыкальной драмы "На высоте", снятой режиссером мюзикла "Гамильтон" Джон М. Чу.

В центре сюжета фильма - обаятельный и привлекательный владелец небольшого магазинчика Уснави, который присоединяется к шумным и веселым жителям Вашингтон-Хайтс. Молодой человек грезит и поет о лучшей жизни, и именно переезд дает ему шанс реализовать свой талант.



Главные роли в картине сыграли Энтони Рамос ("Звезда родилась, "Гамильтон"), Кори Хоукинс ("Голос улиц", "Черный клановец"), Ольга Мередис (бродвейский мюзикл "На высоте"), Дафна Рубин-Вега (бродвейский мюзикл "Богема"), Грегори Диас IV (бродвейский мюзикл "Матильда"), Стефани Беатриз (сериал "Бруклин 9-9") и другие.

На большой экран лент выйдет 24 июня 2020 года. В России премьера состоится на следующий день.

Видео: YouTube / WBRussia