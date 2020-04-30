В НИИ эпидемиологии рассказали о том, когда страна достигнет пика заражений COVID-19.

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России. Об этом журналистам программы "Док-Ток" рассказал глава Центрального НИИ эпидемиологии Василий Акимкин. Медик считает, что медики страны зарегистрируют пик заболеваемости COVID-19 к середине мая.

Профессор рассказал, что после пика заражений Россию будет ждать стабильное снижения числа новых инфицированных. По мнению Акимкина, положительный эффект на ситуацию с эпидемией коронавируса оказывают разграничительные меры, введенные правительством. Врач добавил, что на данном этапе говорить о выходе страны на плато по приросту пациентов с COVID-19 рано.

Представитель Роспотребнадзора заметил, что на снижение темпов распространения инфекции могут служить природные факторы. Среди них - солнечный свет и ультрафиолет. Эти явления будут действовать губительно "на любой микроорганизм".

Глава рабочей группы по COVID-19: "Пик эпидемии в Петербурге будет 25 мая".

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