В Роспотребнадзоре предупредили об опасности свежей зелени

Специалист рассказала, что в 2020 году 1,1% продукции не соответствовали требованиям по санитарно-химическим показателям.

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева в интервью радио Sputnik предупредила об опасности свежей зелени.

Специалист рассказала, что в 2020 году 1,1% продукции не соответствовали требованиям по санитарно-химическим показателям. В большинстве случаев было превышено содержание нитратов.

Надежда Раева отметила, что если зелень выращивается в необорудованных теплицах, где не соблюдаются требования безопасности, то в этой зелени могут обнаруживаться яйца гельминтов. Среди самых распространёных недугов — гельминтоз. В прошлом году 0,3% исследованных образцов зелени содержали яйца гельминтов. Также специалист рекомендовала любую зелень, даже нарезанную и находящуюся в герметичной упаковке, мыть еще раз.

Употреблять зелень в пределах 100 граммов в день полезно, если у человека нет индивидуальной непереносимости или серьезных хронических заболеваний. Но стоит помнить, что зелень дает тяжелую нагрузку на поджелудочную железу и кишечник.

Эксперт назвала девять опасных продуктов.

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