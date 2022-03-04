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В Роспотребнадзоре дали советы петербуржцам по защите от укусов клещей
Сегодня, 14:09
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В Роспотребнадзоре дали советы петербуржцам по защите от укусов клещей

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Специалисты советуют использовать особые химические вещества.

Жителям Петербурга дали советы петербуржцам по защите от укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Северной столице.

В опубликованном сообщении отмечается, что для защиты от нападения клещей нужны не только специальная одежда. Специалисты советуют использовать особые химические вещества. В ведомстве отметили, что некоторые из них только отпугивают насекомых, но также есть и такие вещества, которые могут отпугивать и убивать одновременно. К таким относятся акарицидно-репеллентные, которые производятся в аэрозольных баллончиках.

Ранее мы сообщали, что петербуржцам назвали опасные для аллергиков продукты.

Фото: Piter.tv

Теги: клещи, природа, роспотребнадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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