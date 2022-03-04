В Роспотребнадзоре дали советы петербуржцам по защите от укусов клещей

Специалисты советуют использовать особые химические вещества.

Жителям Петербурга дали советы петербуржцам по защите от укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Северной столице.

В опубликованном сообщении отмечается, что для защиты от нападения клещей нужны не только специальная одежда. Специалисты советуют использовать особые химические вещества. В ведомстве отметили, что некоторые из них только отпугивают насекомых, но также есть и такие вещества, которые могут отпугивать и убивать одновременно. К таким относятся акарицидно-репеллентные, которые производятся в аэрозольных баллончиках.

Ранее мы сообщали, что петербуржцам назвали опасные для аллергиков продукты.

Фото: Piter.tv