Петербуржцам назвали опасные для аллергиков продукты

Специалисты отмечают, что всего было насчитано порядка 160 продуктов.

Жителям Петербурга назвали опасные для аллергиков продукты. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 40% населения планеты страдают аллергией. В России подобные заболевания имеют каждый третий взрослый и каждый ребенок. Еда считается самой обширной категорией аллергенов.

Специалисты отмечают, что всего было насчитано порядка 160 продуктов, которые нежелательно употреблять аллергикам. 90% аллергий вызывают яйца, молоко, арахис, лесные орехи, морепродукты, соя, пшеница и рыба.

Ранее мы сообщали, что петербургские ученые доказали пользу сыра для профилактики психических расстройств.

Фото: Piter.tv