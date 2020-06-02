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В Рощино вспыхнул крупный пожар

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Горят два жилых дома.

Во вторник, 2 июня, на Социалистической улице в поселке Рощино разгорелся пожар. Об этом стало известно Piter.TV. 

Сначала жителям показалось, что горит только гаражная постройка: однако, присмотревшись, можно понять, что огонь охватил частный жилой дом, а затем быстро перекинулся на соседние участки.
На данный момент информации о пострадавших не поступало. На место происшествия выехали три пожарные бригады. 

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге спасатели локализовали пожар в промзоне в переулке Челиева

Видео: Piter.TV
 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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