В Рощино вспыхнул крупный пожар

Горят два жилых дома.

Во вторник, 2 июня, на Социалистической улице в поселке Рощино разгорелся пожар. Об этом стало известно Piter.TV.

Сначала жителям показалось, что горит только гаражная постройка: однако, присмотревшись, можно понять, что огонь охватил частный жилой дом, а затем быстро перекинулся на соседние участки.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. На место происшествия выехали три пожарные бригады.

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Видео: Piter.TV

