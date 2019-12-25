В Репино закроется движение транспорта по Круговой улице

Речь идет об участке у пересечения с Приморским шоссе.

В Курортном районе пройдут работы по строительству канализационной сети. В связи с этим с 20 по 25 июня закроется движение транспорта по Круговой улице. Речь идет об участке у пересечения с Приморским шоссе в поселке Репино.

Объезд: Круговая улица, Песочная улица, Новодеревенская улица. Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что на три дня ограничат движение транспорта по боковому проезду Суздальского проспекта. Речь идет об участке от улицы Демьяна Бедного до Светлановского проспекта.

Ранее мы писали, что до 14 июля закрывается движение транспорта по нечетной стороне набережной реки Пряжки.

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