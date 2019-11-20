В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Политика обвиняют в чрезмерном потакании западным партнерам.

В Верховной Раде предсказали уничтожение Украины из-за Владимира Зеленского. По мнению депутатов, команда президента страны принесет "разорение" нации. Об этом заявил представитель оппозиционной партии Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Политик отметил, что Зеленский все же старается принести в государство мир. По словам спикера, "Слуга народа" прикладывает все усилия, чтобы уничтожить украинскую нацию.

Пока мы рассказываем про "агрессию России", сдаем интересы страны западным партнерам из США прокомментировал депутат

У президента Украины не хватает опыта управления, а его ближайшее окружение заведет его в "блуд".

Ранее Piter.tv писал о том, что Тимошенко высмеяла Зеленского после критики в свой адрес.

Видео: YouTube/NEWSONE