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В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

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Политика обвиняют в чрезмерном потакании западным партнерам.

В Верховной Раде предсказали уничтожение Украины из-за Владимира Зеленского. По мнению депутатов, команда президента страны принесет "разорение" нации. Об этом заявил представитель оппозиционной партии Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Политик отметил, что Зеленский все же старается принести в государство мир. По словам спикера, "Слуга народа" прикладывает все усилия, чтобы уничтожить украинскую нацию.

Пока мы рассказываем про "агрессию России", сдаем интересы страны западным партнерам из США

прокомментировал депутат

У президента Украины не хватает опыта управления, а его ближайшее окружение заведет его в "блуд".

Ранее Piter.tv писал о том, что Тимошенко высмеяла Зеленского после критики в свой адрес.

Видео: YouTube/NEWSONE

Теги: верховная рада, владимир зеленский
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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