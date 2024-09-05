В РФ к 2030 году планируют снизить младенческую смертность до 3,9 промилле

Виктор Фисенко рассказал о статистике по продолжительности жизни в РФ.

Показатель младенческой смертности планируется снизить на территории России до 3,9 промилле к 2030 году. Соответствующее заявление сделал первый заместитель российского министра по здравоохранению Виктор Фисенко, выступая на профильной сессии "Ориентиры передового здравоохранения на Дальнем Востоке. Лучшие практики". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Младенческая смертность - 4,2 промилле, исторический минимум. Это показатель того, что то, что мы с вами делаем, правильно. Наша цель сейчас - 3,9 к 2030 году. Виктор Фисенко, замглавы Минздрава РФ

Напомним, что Восточный экономический форум проходит в период с третьего по шестое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ключевой темой встреч в 2024 году является "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловая программа разделена на семь профильных блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Минздрав сообщил о снижении летальности инфарктов на 30%.

Фото и видео: ВЭФ 2024