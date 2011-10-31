В Пятигорске задержали юриста "Комитета против пыток"*

Несколько дней назад он заявил об исчезновении 40 своих родственников.

В Пятигорске задержали юриста северокавказского филиала "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети "ВКонтакте".

По информации "КПП"*, утром 28 декабря у мужчины прошел обыск, после чего доставили в отделении полиции города. Отмечается, что к Янгулбаеву не допускают адвоката.

Несколько дней назад он заявил об исчезновении 40 своих родственников в Чечне. Сам Янгулбаев считает, что они могли быть задержаны в связи с его правозащитной деятельностью или с его якобы причастностью к оппозиционному властям Чечни Telegram-каналу. По словам юриста, родственники удерживаются в различных отделах полиции республики.

Ранее Верховный суд ликвидировал международный "Мемориал"**.

Фото: Instagram / bkr_yang

"Комитет против пыток"* - организация была внесена Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирована. Сейчас работает под аналогичным названием без образования юрлица.

Международное историко-просветительское общество "Мемориал"** - организация признана иностранным агентом на территории РФ